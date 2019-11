MALTEMPO – NUBIFRAGI e fiumi in piena in ITALIA, la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO ROSSA, ecco le città interessate

Nelle primissime ore della notte di domani e fino alla prima mattinata sono ancora attese forti piogge anche a carattere di nubifragio sulla Liguria centro-occidentale, in graduale miglioramento entro il pomeriggio. Contestualmente, acquazzoni e forti temporali saranno possibili anche su tutte le regioni centrali tirreniche e Campania. La perturbazione attraverserà il Tirreno nel corso della serata, apportando condizioni di spiccato maltempo sui settori jonici della Basilicata, della Puglia e della Calabria, con probabili nubifragi in queste aree. Piogge anche sulle regioni centrali adriatiche e sul resto del sud Italia in generale. Nevicate sulle Alpi occidentali a partire dai 1300/1400 metri in mattinata, in graduale risalita fino a raggiungere quota 1500/1600 metri entro serata. Per domani è stata diramata una nuova allerta rossa, come vedremo nei successivi paragrafi.

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria ionica e centro-meridionale tirrenica, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta orientale, Piemonte occidentale e meridionale, Liguria centro-occidentale, Veneto settentrionale, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, restanti settori del Sud peninsulare e sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati da moderati e puntualmente elevati, specie su Piemonte occidentale e meridionale, Liguria centro-occidentale, Sicilia orientale, Basilicata e Puglia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio orientale, Umbria sud-orientale, Sardegna occidentale e restanti settori di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto e Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del Paese, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati. Nevicate: al di sopra dei 1600-1800 m sulle zone alpine, con apporti al suolo da deboli a moderati, abbondanti su settori di Valle d’Aosta e Piemonte. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile aumento sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud peninsulare; massime in locale sensibile calo sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud. Venti: forti o di burrasca occidentali su Sardegna e Sicilia; forti settentrionali sulla Liguria; da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, in prevalenza sud-orientali su Calabria, Puglia e sui settori costieri adriatici. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico, tendente a molto agitati il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Ionio; molto mossi i restanti mari. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta rossa, ecco dove

Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 24 novembre 2019: ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro. ELEVATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Piemonte: Belbo e Bormida, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valle Tanaro. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese, Pianura emiliana centrale, Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Marche: Marc-5, Marc-6. Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Toce, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Val Sesia, Cervo e Chiusella. Puglia: Bacini del Lato e del Lenne. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico. Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE: Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico. MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE: Basilicata: Basi-B, Basi-C, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D. Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento. Emilia Romagna: Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali. Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Aniene. Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3. Piemonte: Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Gargano e Tremiti, Puglia Centrale Adriatica. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico. Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara. Basilicata: Basi-B, Basi-C, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D. Emilia Romagna: Pianura e costa romagnola, Bacini romagnoli, Bacini emiliani centrali, Bacini emiliani occidentali, Bacini emiliani orientali. Friuli Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino di Levante / Carso. Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene. Lombardia: Nodo idraulico di Milano. Marche: Marc-3, Marc-4, Marc-1, Marc-2. Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese. Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara. Basilicata: Basi-B, Basi-C, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Padani di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro. Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4, Marc-1, Marc-2. Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano, Bacino Basso del Sangro, Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara. Campania: Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro. Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale, Bacini emiliani orientali. Lazio: Bacini Costieri Nord, Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere. Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Lario e Prealpi occidentali, Appennino pavese. Marche: Marc-4, Marc-1, Marc-2. Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro. Piemonte: Scrivia, Valli Varaita, Maira e Stura. Sicilia: Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico. Toscana: Serchio-Costa, Fiora e Albegna, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto, Ombrone Gr-Medio, Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Versilia, Valtiberina, Ombrone Gr-Costa, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Arno-Costa, Valdichiana, Etruria. Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento. Umbria: Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiani – Paglia, Medio Tevere, Alto Tevere, Chiascio – Topino. Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne, Valle d’Aosta centrale, Valle del Gran San Bernardo da Aosta a Valpelline,Valle di Saint-Barthélemy e Valtournenche, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes. Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave.

Interessati dunque dall’allerta meteo tutti i capoluoghi di: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e i seguenti: Milano, Como, Lecco, Varese, Gorizia, Udine, Trieste.