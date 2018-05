Maltempo: nubifragi e violente grandinate stanno per interessare mote regioni. Le zone a rischio. Possibili allagamenti

Maltempo: nubifragi e violente grandinate stanno per interessare mote regioni. Le zone a rischio – Una forte ondata di maltempo è arrivata sulla nostra penisola con piogge intense e temporali, soprattutto al nord e lungo il versante tirrenico. Nelle prossime ore temporali con possibili nubifragi colpiranno però le zone interne del centro e gran parte del nord Italia, qui soprattutto nelle ore notturne, quando non sono da escludere anche forti grandinate tra Lombardia, Veneto e Piemonte. La giornata di domani sarà perturbata da nord a sud, tipicamente autunnale nelle zone interne del centro-nord e su Alpi e prealpi, con piogge abbondanti e temperature in deciso calo. Possibili criticità e allagamenti su molte regioni, soprattutto domani e al centro Italia, in misura minore invece al nord e al sud, ma il tempo sarà instabile praticamente ovunque. […]