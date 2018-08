Maltempo: nubifragi, grandinate e raffiche di vento pronti a colpire nuovamente molte zone. Attenzione di nuovo a Roma e tante altre città. Possibili allagamenti

Maltempo: nubifragi, grandinate e raffiche di vento pronti a colpire nuovamente molte zone. Attenzione di nuovo a Roma e tante altre città – Maltempo intenso anche nel pomeriggio di oggi, in modo particolare nelle zone interne del centro Italia, versante tirrenico centrale, tutto il sud e isole maggiori. Dove i fenomeni più intensi? Sicuramente sulla Sardegna, Lazio, parte dell’Umbria, Campania, Puglia e Calabria. Attenzione alle grandinate e raffiche di vento o locali trombe marine anche sulle isole. I chicchi di grandine come già successo in precedenza, potrebbero raggiungere la grandezza di noci e creare numerosi problemi, sia ad automobilisti che a coltivazioni, già molto danneggiate in alcune zone e colpire nuovamente con forza la città di Roma dopo le 16. Temporali o veri e propri nubifragi anche in città come Perugia, Rieti, Napoli, L’Aquila, Potenza, Matera, Taranto, Lecce, Cosenza, Palermo, Cagliari, Sassari. […]