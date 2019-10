MALTEMPO – Nuovo CAPOVOLGIMENTO METEO, tornano le PIOGGE e i TEMPORALI, la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Oggi migliora al nordovest Nella giornata odierna si è riscontrato un miglioramento netto delle condizioni meteo sui settori nordoccidentali italiani, sia pure in un contesto di cieli comunque parzialmente o molto nuvolosi. Anche le temperature hanno ricevuto un leggero aumento a causa delle correnti più stabili e miti provenienti dal nord-Africa sempre più influenti. L’importante al momento è che a prescindere dal cielo, il tempo rimanga comunque asciutto su quelle zone, anche e soprattutto per far rifiatare un po’ i fiumi e i corsi d’acqua in generale. Oggi bel tempo ancora sulle regioni centro-meridionali Per quanto riguarda le regioni centro-meridionali invece, esse si trovano sotto l’influenza delle correnti più miti e stabili portate dall’Alta pressione di origine africana che ormai le sta avvolgendo da svariati giorni a questa parte, apportando condizioni di tempo asciutto con cieli prevalentemente soleggiati o poco nuvolosi ovunque. Anche dal punto di vista termico, si registrano temperature sopra la media del periodo di quasi 10°C, con picchi vicini ai +30°C nelle pianure interne del Lazio. Domani arriva il maltempo Sebbene la giornata di domani mercoledì 23 ottobre si apra all’insegna della generica stabilità, con tempo asciutto, è dalla serata che una perturbazione causata da una goccia fredda in distacco in queste ore dalla saccatura di origine nordatlantica responsabile del maltempo di ieri, porterà nuovamente rovesci anche intensi sui settori nordoccidentali italiani. Attenzione, perché nel corso poi delle primissime ore di giovedì 24, gli accumuli potrebbero raggiungere di nuovo le tre cifre in poche ore, ma questo sarà da confermare domani. Altrove il tempo si manterrà ancora asciutto e condizionato dalle caldi correnti africane.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per la giornata di domani: Precipitazioni: isolate, tendenti a sparse dal pomeriggio-sera con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali del Piemonte, in estensione dalla serata ai versanti occidentali della Sardegna, con quantitativi cumulati moderati. da isolate a sparse dalla serata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, restanti settori di Piemonte e Sardegna e sulla Liguria centro-occidentale, in estensione dalla tarda serata-nottata ai settori occidentali della Lombardia e dell’Emilia e al resto della Liguria, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: senza variazioni significative. Venti: inizialmente da forti a burrasca sud-orientali sulla Sardegna, in con raffiche fino a burrasca forte sui settori settentrionali e sul versante occidentale dell’isola, in progressiva attenuazione nella seconda parte della giornata; forti da nord/nord-est con raffiche di burrasca sulla Liguria centro-occidentale; forti sud-orientali sulla Sicilia occidentale. Mari: agitati, tendenti a molto mossi, il Mare e il Canale di Sardegna; da molto mossi ad agitato il Tirreno meridionale settore ovest e il Mar Ligure settore di Ponente; molto mossi il Tirreno centrale, lo Stretto di Sicilia e dalla serata il Tirreno settentrionale. Fonte: http://www.protezionecivile.gov.it/home.

Allerta gialla, ecco dove Sulla base di quanto scritto nel bollettino che vi abbiamo riportato nel precedente paragrafo, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Mercoledì 23 ottobre 2019: ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura e bassa collina emiliana occidentale. Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po.

Interessati quindi dall’allerta i seguenti capoluoghi: Cuneo, Cagliari, Carbonia, Parma.