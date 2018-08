Perturbazione in transito sull’ Italia e piogge o temporali sparsi, maltempo specie al centro. Migliora dalla sera.

MALTEMPO: piogge diffuse e intense in alcune regioni d’ Italia, ecco quali – 26 Agosto 2018 – Ultimo weekend di agosto con la perturbazione atlantica in transito sull’ Italia e condizioni a tratti di maltempo con piogge e temporali. Nella giornata di ieri sono state le regioni settentrionali e localmente quelle centrali di Toscana, Umbria e Marche a fare i conti con il maltempo. In queste ore troviamo ancora fenomeni intensi sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, in esaurimento nel corso della mattinata mentre sulle restanti regioni settentrionali è tornato il sole. Al Centro Sud Italia nella giornata odierna avremo un marcato peggioramento del tempo con piogge e temporali anche intensi tra Umbria, Marche e Abruzzo, fenomeni più localizzati sulle restanti regioni del centro e del sud Italia. Nella giornata di domani, Lunedì 27 le ultime precipitazioni bagneranno le regioni meridionali, e a seguire l’anticiclone in espansione sul Mediterraneo riporterà condizioni meteo più stabili e generalmente soleggiate. […]