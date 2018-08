Maltempo: pomeriggio con nubifragi, grandinate e raffica di temporali. Queste le zone più colpite. Possibili allagamenti, prestare attenzione

Maltempo: pomeriggio con nubifragi, grandinate e raffica di temporali. Queste le zone più colpite – Italia divisa in due ormai da oltre una settimana, con il nord e le coste del medio-alto adriatico con clima caldo (specie in Val Padana) e cieli prevalentemente sereni, zone interne del centro, versante tirrenico, sud e isole con nubifragi, temporali e temperature spesso sotto la media stagionale. La situazione più anomala si riscontra tra Sicilia e Sardegna dove quotidianamente piogge e temporali accompagnano le giornate di questa estate “strana”. Per la giornata odierna pochi cambiamenti: nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo tutto l’appennino centrale e meridionale con sconfinamenti lungo il tirreno e nel settore ionico. Sicilia e Sardegna sotto temporali marittimi anche autorigeneranti, capaci di scaricare in poche ore oltre 100 mm di pioggia, come già accaduto questa mattina nel catanese, un valore impressionante per il mese di agosto. Anche oggi prestare la massima attenzione nel sud dell’Umbria, Lazio, Toscana, Campania, Molise, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna dove saranno da mettere in conto grandinate anche intense. […]