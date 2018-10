Maltempo in Italia, con temporali e locali nubifragi ad iniziare dal Sud: qui sono già caduti già otre 100 mm di pioggia.



MALTEMPO: temporali e possibili nubifragi nelle prossime ore in risalita dal Sud ITALIA – 05 ottobre 2018 – Sono giorni difficili sotto il profilo meteo sull’Italia, con una goccia di aria fredda che è scivolata verso Sud ed è rimasta quasi stazionaria tra la Tunisia e le Isole Maggiori. Il maltempo si è abbattuto con forza specie su Sardegna, Sicilia e Calabria, dove non sono mancati temporali e locali nubifragi: numerosi gli allagamenti, con accumuli nella giornata di ieri, giovedì 04 ottobre, fino a 200 mm. Questa mattina il maltempo non sta dando tregua al Sud Italia, con ancora temporali e locali nubifragi: dalla mezzanotte, in meno di 12 ore, sono infatti caduti oltre 100 mm di pioggia, con in particolare Sicilia orientale e Calabria le regioni più colpite. Con la risalita della goccia sul Tirreno poi, il tempo è previsto in peggioramento anche sulle altre regioni italiane: il maltempo arriverà dapprima al Centro, dove in particolare domani sono attesi temporali intensi specie sul Tirreno, prima di raggiungere anche il Nord con i fenomeni più forti previsti sui settori orientali. Nelle prossime ore attenzione comunque soprattutto al Sud, con nuovi possibili nubifragi: Calabria, Basilicata e Puglia le zone più colpite. […]