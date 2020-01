MALTEMPO – TORNADO devastano gli USA con venti ad oltre 200 km/h. Ci sono 11 morti. VIDEO

Maltempo: serie di tornado sconvolgono gli Usa

Un’intensa ondata di maltempo ha interessato nel corso del fine settimana, diverse zone degli Usa ed è continuata anche nel corso delle ultime ore. Non solo piogge torrenziali ma anche dei tornado, numerosi e violenti, che hanno purtroppo devastato moltissime città, lasciando dietro di se una scia di devastazione e purtroppo anche vittime e feriti.

Ben 19 tornado e 11 morti

Una violenta linea temporalesca in spostamento da ovest ad est ed estesa per diverse centinaia di km. E’ almeno di 19 il bilancio dei tornado che nel weekend si sono abbattuti sugli stati centrali e soprattutto meridionali degli USA, provocando 11 vittime, ed oggi purtroppo si sta facendo la conta dei danni, con il bilancio delle vittime che si è sensibilmente aggravato. Dal Texas alla Carolina sono stati ben pochi gli stati risparmiati dal forte maltempo, con i venti che hanno superato anche i 140 km/h ma con punte fino a 200. La linea temporalesca, si era inizialmente formata tra Texas e Oklahoma e si è successivamente estesa a molti altri stati, come Arkansas, Missouri, Louisiana, Mississippi, Georgia, Florida, Alabama, Illinois, Indiana, Virginia, South Carolina e North Carolina.

Abitazioni e strutture pubbliche danneggiate

Come riportato da “lapresse.it”, un tornado ha raggiunto la velocità di 209 chilometri orari e si è abbattuto con forza sulla contea di Kershaw in South Carolina. Si registrano tuttora danni ingenti, gravemente colpita anche una scuola, come testimoniato le numerose immagini e i video diffusi in rete. Non solo, moltissime sono state anche le abitazioni gravemente danneggiate e i crolli in diverse città. Non sono mancati nemmeno migliaia di black out che hanno lasciato senza corrente elettrica oltre 350 mila persone.