Maltempo – Nubifragio e poi la valanga di fango e sassi. Ci sono allagamenti e danni ingentissimi. Soccorsi sul posto, foto dal bellunese

Maltempo in Italia: piogge, mareggiate e forti venti sull’Italia

Non c’è tregua per la nostra penisola e in particolare per le regioni del versante Tirrenico e quelle del nord Italia, che continuano ad essere interessate da perturbazioni atlantiche in serie. Effetti che si fanno sentire su tutta la penisola e sono molti i disagi. Una nuova forte perturbazione sta determinando proprio in queste ore forti piogge tra medio-alto Tirreno, Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Attenzione perchè quella di domani potrebbe rivelarsi un’altra giornata critica per queste zone e già adesso si sta continuando a fare la conta dei danni.

Valanga di fango nel bellunese

Il maltempo continua a non concedere tregua nemmeno in Veneto, dove, come riportato da “ildolomiti.it”, poche ore fa, sulla strada provinciale 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” si è verificata una frana nei pressi di località Dont. Un’intera carreggiata è stata invasa da una valanga di fango e sassi, costringendo la chiusura completa della viabilità. Preoccupazione in zona e presenti sul posto fino a poco fa tecnici e geologi per capire come ripristinare il tratto. Violento nubifragio nel bellunese nella nottata odierna, con disagi e allagamenti in molte zone della provincia che stanno continuando ancora adesso mentre ha ripreso a piovere con insistenza. Diversi smottamenti anche sul territorio di Santo Stefano di Cadore dove è avvenuta l’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori che hanno trasportato acqua e fango anche verso un campeggio.

Violente piogge e nubifragi stanno colpendo la regione

Proprio in questi minuti, la risalita di un vasto nucleo piovoso sta colpendo tutto il Veneto, con piogge particolarmente abbondanti tra vicentino, veronese e padovano, dove non sono mancati veri e propri nubifragi. La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare e quindi aggravarsi tra la nottata odierna e la giornata di domani, quando tutto il centro-nord italiano sarà nuovamente alle prese con un’intensa perturbazione.