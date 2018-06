Maltempo: violento nubifragio sta colpendo la città di Ragusa. Strade trasformati in fiumi e Vigili del Fuoco in pieno lavoro. Meteo ancora instabile

Maltempo: violento nubifragio sta colpendo la città di Ragusa. Strade trasformati in fiumi e Vigili del Fuoco in pieno lavoro – Sicilia e Calabria di nuovo sotto piogge e temporali; non sembra esserci pace per le due regioni italiane, in questo giugno decisamente anomalo per queste zone. Da questa notte violenti temporali stanno colpendo in particolare la zona dello Stretto e la Sicilia orientale. A Ragusa un violento nubifragio continua ad imperversare sulla città, oltre 70 i mm di pioggia caduti da questa notte. Molti gli allagamenti e strade invase da fango, Vigili del Fuoco ancora all’opera per cercare di garantire una situazione il più normale possibile. Il mese di giugno in tutta la Sicilia sta risultando davvero eccezionale con piogge e temporali quasi quotidiani, in modo particolare nel settore orientale e meridionale. […]