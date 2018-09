Un potente ciclone potrebbe svilupparsi sul mar Ionio tra la giornata di Venerdì e quella di Sabato, al momento Italia solo lambita.



MEDICANE in formazione sul mar Ionio nel prossimo fine settimana – 26 Settembre 2018 – L’ anticiclone delle Azzorre governa il tempo in gran parte d’ Europa con alta stabilità atmosferica sui paesi centrali, occidentali e meridionali, clima più freddo del normale invece a nord, sulla penisola Balcanica e sull’ Italia in queste ore dove le correnti settentrionali transitano sul bordo orientale dell’ Anticiclone stesso. Questa configurazione sinottica a grande scala e un Mediterraneo ancora piuttosto energetico con le temperature superficiali delle acque superiori la media del periodo anche di 3-4 gradi sono ideali per lo sviluppo di potenti depressioni dette anche Medicane o Tlc (tropical-like cyclone). Le ultimissime proiezioni dei modelli meteo confermano la possibilità dello sviluppo di un Medicane sul mar Ionio durante la giornata di Venerdì e quella di Sabato 29 Settembre. Il potente ciclone potrebbe tuttavia solo lambire le coste ioniche di Calabria e Sicilia durante lo stadio iniziale, a seguire potrebbe invece colpire la Grecia con venti fino a 200 km/h lungo le coste. Definire ad ora il percorso del ciclone è ancora difficile e per questo saranno da monitorare di volta in volta gli effetti sulle condizioni meteo. […]