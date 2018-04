METEO ponte del primo MAGGIO 2018: una perturbazione atlantica arriva a portare sull’Italia nuove piogge e temporali.

METEO 1° MAGGIO 2018: tornano piogge e temporali sull’Italia per queste vacanze – 29 aprile 2018 – Condizioni meteo in progressivo peggioramento in questa prima parte del ponte per la festa del 1° maggio 2018, con una perturbazione atlantica in avvicinamento che porterà nuove piogge ma anche temporali intensi dal Nord Italia e poi anche su parte del Centro Sud. In particolare oggi, domenica 29 aprile, sono attese condizioni di maltempo sulle regioni occidentali del Nord Italia, senza dimeniticare piogge e temporali di stampo pomeridian che caratterizzeranno il meteo lungo la dorsale appenninica. A seguire l’inizio di maggio vedrà un temporaneo miglioramento del tempo sulla nostra Penisola anche se non si esclude qualche possibile fenomeno ancora una volta al Nord Ovest, sulle Alpi e sulla Toscana. Passandopoi nello specifico alle previsioni meteo per il 1° maggio 2018, nonostante l’incertezza non sia ancora trascurabile, piogge e temporali dovrebbero essere protagonisti specie al Centro Nord Italia complice l’avvicinamento della perturbazione: il maltempo dovrebbe colpire soprattutto la Sardegna con fenomeni anche intensi, prima di lambire in giornata anche le regioni peninsulari centro settentrionali. […]