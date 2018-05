Meteo 1 Maggio: festa dei lavoratori con piogge attese su molte regioni, vediamo al dettaglio dove sarà necessario utilizzare l’ombrello

Meteo 1 Maggio: festa dei lavoratori con piogge attese su molte regioni, vediamo quali – Il progressivo avvicinamento di una saccatura atlantica verso il nostra Paese, favorirà sin dalla giornata odierna un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche dapprima su Sardegna e regioni centro-settentrionali e successivamente anche al Sud per l’approfondimento di un minimo depressionario in risalita dal Nord Africa. Oggi, martedì 1 maggio, giorno della festa dei lavoratori, assisteremo ad un aumento della nuvolosità con piogge sparse su tutte le regioni del Centro-Nord in intensificazione tra Toscana, Emilia e Sardegna in particolar modo nelle ore pomeridiane e serali. Locale attività temporalesca sarà possibile sulle coste dell’alto Tirreno una volta che l’aria più fredda in quota tenderà a fare il suo ingresso verso i settori nord occidentali. La quota neve si attesterà sui rilievi alpini di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardi intorno ai 1800-2000 metri e gli apporti potranno presentarsi localmente abbondanti.