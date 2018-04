Meteo 1 Maggio 2018: l’ Anticiclone cede il testimone alle piogge e ai temporali, festa dei Lavoratori all’ insegna del tempo instabile su gran parte dell’ Italia.

METEO 1 MAGGIO: peggiora il tempo sull’ Italia, intensi temporali in Sardegna – 30 Aprile 2018 –Nubi in aumento sull’ Italia già in queste ore di Lunedì 30 Aprile con l’ Anticiclone che ha mollato la presa sul bacino del Mediterraneo centrale e sull’ Italia, peggioramento meteo atteso su molte regioni italiane dalla giornata di domani 1 Maggio 2018. Si inizierà dalla sardegna con le prime precipitazioni in arrivo nelle prossime ore della giornata odierna, festa dei Lavoratori piuttosto perturbata sull’ isola con piogge e temporali anche intensi. Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi anche sul resto dell’ Italia nella giornata di domani, 1 Maggio 2018, con piogge sparse al mattino sulle regioni centrali specie tra Toscana, Umbria e Marche, sul resto della penisola tempo ancora in prevalenza asciutto. Al pomeriggio ancora cieli da nuvolosi a molto nuvolosi al centro-nord Italia e Sardegna con maltempo intenso sull’ isola e deboli piogge sparse sul nord-ovest e regioni centrali, maggiori schiarite al sud e Sicilia con assenza di precipitazioni. Tempo perturbato poi anche in serata con le precipitazioni più intense sempre in Sardegna e tra Liguria e Toscana in nottata. […]