Meteo 25 Aprile – Migliora verso il weekend ma a seguire incombe il maltempo

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano e buon pomeriggio. Seconda metà di Aprile con ancora tempo del tutto dinamico ed instabile: per quest’oggi grazie all’azione di una circolazione depressionaria con aria più fredda, attiva tra Mediterraneo e Balcani. Specie sulle regioni del centro sud avremo piogge e temporali diffusi. Clima che continua ad essere freddo per il periodo, con neve a quote medie lungo l’Appennino, generalmente più asciutto al Nord. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi.

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 17 Aprile: Al Nord: Al mattino molte nuvole al Nord-Est con possibilità di deboli piogge sparse, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi centro-occidentali e Appennino settentrionale con possibiltà di locali acquazzoni, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite, residue precipitazioni sulle Alpi occidentali. Al Centro: Al mattino locali fenomeni sull’Abruzzo con neve oltre i 1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio maggiore instabilità con locali piogge o temporali su Toscana, Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni possibili sui settori Adriatici e sul Lazio, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutti i settori con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e temporali diffusi, più intensi su Puglia, Basilicata e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi specie su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale.

Tendenza meteo – Nel corso della settimana avremo un anticiclone piuttosto compatto e duro da scalfire sulle nazioni del nord Europa (in particolare tra Islanda e Scandinavia con massimi di pressione al suolo fino a 1040 hPa). Aria fredda continuerà così ad affluire su Europa e Mediterraneo scorrendo prevalentemente da est verso ovest. Condizioni meteo che sanno dunque molto instabili sull’Italia, prima al Centro-Sud e poi nella seconda parte della settimana anche al Nord. Fenomeni in sviluppo soprattutto nelle ore pomeridiane sui settori interni e poi in movimento verso ovest. Ancora molta incertezza verso il prossimo weekend del mese, che dovrebbe risultare più stabile.

I modelli matematici ipotizzano un’espansione dell’alta pressione verso l’italia: tuttavia sia GFS che l’europeo ECMWF mostrano per il ponte del 25 aprile un nuovo peggioramento meteo in Italia causato da una vasta circolazione depressionaria in discesa da nord. Piogge e temporali diffusi con un nuovo calo termico in vista dell’ultima settimana del mese. La distanza temporale è però ancora elevata e dunque non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

