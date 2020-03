METEO: 58 anni fa uno dei BLIZZARD più forti mai registrati in ITALIA nel mese di MARZO

15-16 Marzo 1968, una tempesta di neve e gelo colpì soprattutto il Gargano

Correva l’ anno 1962 quando una forte perturbazione in risalita dal nord-Africa accompagnata dall’ arrivo di correnti fredde direttamente dal polo nord generò una forte nevicata nel mese di Marzo sulla Puglia. Un connubio necessario e sufficiente per la neve fino in pianura sulle regioni meridionali anche nel mese di Marzo inoltrato. E così diversi centimetri di neve ricoprirono soprattutto il Gargano con autentiche bufere, neve anche in Campania e Laceno, Molise e restanti regioni meridionali.

Perturbazione nord-africana e correnti polari in totale sinergia

Una macchina da neve perfetta per il sud Italia e soprattutto per la Puglia quella innescata tra il 15 e il 16 Marzo 1962 quando caddero anche 1 metro di neve sulle alture del Gargano. La combinazione di un minimo di pressione dalla Libia verso nord e aria gelida dall’artico con isobare molto strette hanno generato rapidamente un vero e proprio Blizzard con temperature negative a San Giovanni Rotondo per la durata di più di 48 ore e venti tempestosi durante quei giorni.

Situazione meteo ben differente in Italia a distanza di 58 anni

Sole da nord a sud in Italia in queste ore e soprattutto nei prossimi giorni grazie all’Anticiclone delle Azzorre salvo qualche disturbo sulle isole maggiori. Temperature fresche al mattino, destinate a salire rapidamente nelle ore centrali della giornata odierna con il picco dell’ondata di caldo previsto da Giovedì e nel corso del prossimo weekend quando raggiungeremo facilmente i 20°c in diverse città della penisola e localmente anche i 24°c. Anche in Puglia bel tempo e temperature fino e oltre i 20°c.