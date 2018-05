Meteo / acquazzoni e temporali pomeridiani possibili ancora nelle prossime ore sull’ Italia e nella giornata di domani per lo più su Alpi e Appennino.

METEO / acquazzoni e temporali ancora molto probabili al pomeriggio in Italia, vediamo dove – 10 Maggio 2018 – Ombrello ancora a portata di mano e attenzione ai temporali pomeridiani anche nella giornata odierna specie per Toscana, Lazio, Umbria Marche, Abruzzo, settori interni meridionali, Alpi e prealpi. Stesso copione poi per la giornata di domani, Venerdì 11 maggio, con sole prevalente al mattino un pò su tutte le regioni italiane, nubi convettive in rapido sviluppo durante le prime ore pomeridiani con rovesci e acquazzoni su Alpi e Appennino con parziale interessamento soltanto di pianure e valli limitrofe, più stabile invece lungo le coste e temperature massime in aumento con valori oltre i 25°c.Per tutti i dettagli, guardate di seguito il video con le previsioni meteo per i prossimi giorni sull’Italia:

