Meteo – Acquazzoni e temporali in arrivo al Nord, non si escludono locali nubifragi su queste regioni

Prime piogge in arrivo al Nord-Ovest

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come detto nei giorni scorsi, ecco che il promontorio anticiclonico si sposta leggermente verso sud, spinto dal movimento del vortice depressionario presente in Atlantico verso le Isole Britanniche. Questo permette il passaggio di un piccolo cavetto d’onda tra oggi e domani sulle regioni settentrionali, il quale porterà un peggioramento meteo su tale area. Nella giornata odierna avremo nuvolosità in transito su tutto il Nord, con piogge sparse e temporali che interesseranno soprattutto le Alpi centro-occidentali e fenomeni più sporadici potranno interessare un po’ tutto il Nord-Ovest. Entro le ore notturne precipitazioni in estensione su tutto il settentrione, ma con fenomeni molto sporadici sulla Pianura Padana e sul Piemonte.

Weekend con forte maltempo su alcune regioni

Nella giornata di domani, con il transito del cavetto d’onda, avremo piogge e acquazzoni sparsi al Nord Italia, soprattutto sui settori Alpini e Prealpini. Tempo più asciutto ancora su Piemonte ed Emilia Romagna. Fenomeni che potranno risultare anche molto intensi sulle Alpi centro-orientali, sul Triveneto e sulla Liguria e non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio specie su Liguria di Levante e Friuli Venezia Giulia. Fenomeni molto intensi potranno interessare anche i settori più settentrionali della Toscana. Al Centro-Sud e sulle Isole il tempo si manterrà invece asciutto, con al più qualche velatura e qualche disturbo da nuvolosità bassa specie sul medio versante tirrenico. Rapido miglioramento meteo a seguire con tempo di nuovo asciutto per gran parte della prossima settimana.

Ottobre con caldo anomalo, temperature ben al di sopra della medie

Il promontorio africano oltre a portare condizioni meteo asciutte porta anche aria più calda sulla nostra Penisola. Temperature che al momento risultano sopra media anche di 4-6 gradi soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. Questa non sarà la classica ottobrata della durata di qualche giorno seguita poi magari da una perturbazione atlantica, qui ci troviamo di fronte ad una persistenza della risalita di aria calda che manterrà le temperature sopra media fino al termine di ottobre.

Meteo novembre: alta pressione che potrebbe avere ancora qualcosa da dire

Anche se la distanza temporale è ancora elevata possiamo iniziare ad affermare con una certa sicurezza che da qui alla fine del mese non sono previsti significativi cambiamenti per quanto riguarda la distribuzione barica sul vecchio continente. La persistenza di una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Atlantico continuerà a spingere l’anticiclone verso l’Italia e l’Europa. Per l’inizi di novembre alcuni modelli mostrano rapidi passaggio perturbati per il Mediterraneo ma altrettanti insistono con il dominio dell’anticiclone su mezza Europa.

