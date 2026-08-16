Meteo – Acquazzoni e temporali in formazione su parte d’Italia, ecco dove e la tendenza

Situazione meteo in atto

Situazione meteorologica sull’Italia caratterizzata dallo sviluppo in queste ore di acquazzoni e temporali lungo l’Arco Alpino ed Appennino, nonché sui settori montuosi di Sicilia e Sardegna ed interni del Salento e Cilento. Immagine radar che mostra le celle più intense interessare l’Appennino ligure, settori interni della Toscana tra grossetano e senese, dove non si escludono grandinate in atto.

Tendenza meteo prossime ore

Meteo che sarà incerto nella seconda parte del giorno. Nel corso del pomeriggio attesi ancora acquazzoni e temporali su Alpi, Appennino, Salento e zone interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni che occasionalmente potranno sconfinare alle vicine aree di pianura e coste ioniche di Calabria e Sicilia. Generale miglioramento serale, fatta eccezione per Liguria di Levante, Piemonte, Alpi e Prealpi centro-orientali, dove qualche fenomeno potrà rinnovarsi sino alla notte.

Allerta meteo gialla: ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domenica 16 agosto 2026:

ORDINARIA CRITICITÁ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno;

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Lombardia: Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale;

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro;

Puglia: Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto;

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Bacino del Tirso;

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie;

Trentino-Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Alto Tevere, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiani – Paglia.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno;

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, centro meridionale e Isole Pelagie.

Allerta gialla della Protezione Civile per rischio idraulico: ecco dove

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.



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