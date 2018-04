Meteo / correnti fresche e instabili continuano a favorire lo sviluppo di acquazzoni e temporali pomeridiani al Centro Sud Italia.

METEO / acquazzoni e temporali pomeridiani al Centro Sud Italia – 18 aprile 2018 – La situazione meteo vede in questi giorni l’anticiclone risalire sempre più sulla Penisola Iberica arrivando a lambire con i suoi massimi l’Europa centrale e in parte anche l’Italia, specie settentrionali. Al Centro Sud infatti, sia nelle prossime ore che poi anche domani, giovedì 19 aprile, una circolazione più fresca e instabile favorirà la formazione di acquazzoni e temporali pomeridiani ad iniziare dai rilievi. In particolare tali fenomeni si concentreranno tra Lazio e Abruzzo come pure al Sud e sulle isole Maggiori, con acquazzoni e temporali a partire dalle zone interne in estensione verso le coste occidentali in serata. Per tutti i dettgli, guardate di seguito il video con le previsioni meteo per i prossimi giorni sull’Italia:

[…]