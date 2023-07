Meteo Agosto – Mese senza particolari eccessi, ma con più piogge della media. La possibile tendenza

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica ormai statica da settimane sull’Italia, con alta pressione prevalente di matrice sub-tropicale e qualche infiltrazione umida al settentrione. Sarà la settimana più calda per l’Italia dove le condizioni meteo saranno stabili e le temperature in ulteriore aumento, specie al Centro-Sud. Record di caldo raggiunti su alcune località del centro-sud nella giornata di ieri, con punte di +40/+45°C, caldo prolungato fino al weekend. Vediamo le previsioni nel dettaglio.

Ancora tanto caldo al centro-sud, qualche infiltrazione umida al nord Italia

L’anticiclone africano stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli dovrebbe dominare sull’Italia per tutta la settimana con condizioni meteo stabili e caldo intenso, specie al Centro-Sud. Nella seconda parte della settimana qualche temporale potrebbe riaffacciarsi al Nord, soprattutto settori alpini, accompagnati anche da una lieve flessione delle temperature. Sia il modello GFS che l’europeo ECWMF mostrano comunque un nuovo e intenso impulso bollente all’inizio della prossima settimana.

Fine settimana con maltempo in arrivo al settentrione: i dettagli

Tra la giornata di venerdì e quella di sabato il promontorio anticiclonico subirà una maggiore flessione sul bordo settentrionale, con un piccolo cavetto d’onda che andrà a transitare sull’Europa centrale e che interesserà parzialmente anche l’Italia. Regioni settentrionali che vedranno cosi l’arrivo di acquazzoni e temporali sparsi, anche di forte intensità tra Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, localmente anche con grandinate. Qualche nube in transito anche sulle regioni centrali e la Sardegna, con qualche acquazzone tra Toscana, Umbria e Marche e per lo più asciutto sul resto del Centro. Più stabile e soleggiato invece sulle regioni meridionali. Caldo in attenuazione al Centro-Nord, mentre al Sud continuerà il clima rovente con temperature di 7-8 gradi sopra la media. Tempo in miglioramento già da domenica per una nuova espansione dell’anticiclone africano, come vedremo di seguito.

Meteo Agosto: ecco le ultime novità

Mese di agosto ancora molto lontano ma che, anche se il più atteso dell’estate, concluderà la stagione calda 2023. Proviamo allora a tracciare una prima tendenza meteo per agosto 2023 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF, CMCC ed NMME. Estate che almeno sulla carta non dovrebbe mostrare particolari anomalie positive per quello che riguarda le temperature sull’area mediterranea. Anche per il mese di agosto troviamo infatti anomalie positive di temperature su gran parte dell’Europa ma senza particolari eccessi. Valori più elevati sui settori centro-orientali del continente. Per quanto riguarda le precipitazioni potrebbe invece assistere ad un surplus proprio tra Europa occidentale e Mediterraneo centrale. Poche anomalie localmente negative invece sul resto del continente.

Mese di agosto 2023 che potrebbe trascorrere con temperature di poco sopra media in Italia specie al Centro-Nord. Precipitazioni che potrebbero invece risultare in media o anche al di sopra un po’ ovunque.

