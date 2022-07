METEO – AGOSTO parte con pochi disturbi e un vasto ANTICICLONE con TEMPERATURE di nuovo oltre la media: i dettagli

Piogge e temporali al nord, più asciutto sulle regioni centro-meridionali (tranne qualche eccezione)

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano condizioni meteo ancora perturbate al nord, dove si azionano piogge e temporali che colpiscono in maniera localmente anche intensa a causa dell’afflusso di correnti più fresche e instabili di natura atlantica sul Mediterraneo centrale. Tempo che rimane più stabile al centro-sud fatta salva qualche eccezione sulla Toscana, in particolare sulle coste centro-settentrionali e immediato entroterra.

Maltempo anche in serata

La situazione non è prospettata migliorare per la serata, con l’azione delle correnti più fresche e instabili di natura atlantica che saranno di conseguenza ancora apprezzabili su alcune zone del nord Italia. I fenomeni infatti nelle prossime ore colpiranno in maniera ancora sparsa il settentrione , con le condizioni meteo che invece si manterranno più stabili al centro-sud, dove un calo delle temperature sarà comunque apprezzabile con una nottata che si prospetta tra le più fresche dell’ultimo periodo.

Weekend progressivamente più stabile, poi inizio di agosto con Anticiclone predominante

Un weekend progressivamente più stabile si va profilando sul nostro Paese nel corso del prossimo weekend, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con eccezioni di maltempo via via più localizzate e circoscritte ai settori centrali interni e a quelli nordorientali. A seguire un campo di Alta pressione di origine africana sembra tornare a puntare l’Italia agli inizi di agosto, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Primi giorni tendenzialmente stabili con pochi disturbi in Italia

I primi giorni del mese di agosto trascorreranno dunque in maniera prevalentemente stabile sull’Italia grazie ad una nuova elevazione di un campo di Alta pressione di origine africana, motivato a riprendere il controllo saldo del Mediterraneo centro-occidentale. Poche eccezioni di maltempo si registreranno comunque sul settore alpino a causa dello scorrimento di correnti più fresche e instabili di natura atlantica appena oltralpe. Le temperature torneranno inoltre a registrare valori mediamente oltre la media del periodo, con clima più che estivo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.