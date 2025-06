Meteo – Allerta caldo, bollino rosso in arrivo per queste città italiane

Condizioni meteo attuali

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Un promontorio anticiclonico si sta muovendo sul Mediterraneo occidentale garantendo condizioni di generale stabilità sull’Italia. La giornata odierna sarà caratterizzata da cieli per lo più sereni o poco nuvolosi lungo tutta la Penisola. Tuttavia, infiltrazioni di aria più fresca in quota potranno innescare isolati temporali pomeridiani nelle zone interne dell’Appennino centro-meridionale, in particolare su Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata e Calabria.

Temperature in aumento nei prossimi giorni, picco atteso nel fine settimana

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione continuerà a rafforzarsi spingendosi fino alla Scandinavia e al Mar Baltico. Ciò favorirà un ulteriore incremento delle temperature con il culmine del caldo previsto nel weekend, quando si potranno registrare valori anche 8-10°C superiori alla media su molte zone del continente. Anche l’Italia non sarà da meno, con massime localmente oltre i +35/36°C.

Terza settimana di giugno con caldo persistente e tempo stabile

La prossima settimana dovrebbe iniziare sotto l’influenza di un vasto campo anticiclonico afro-azzorriano disteso tra l’Europa occidentale e il Mediterraneo. I massimi barici saranno compresi tra le Isole Britanniche e la Francia, mentre la massa d’aria calda africana continuerà a stazionare tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo. In tale contesto, ci si attende ancora condizioni stabili e asciutte sull’Italia con un’ondata di caldo che, pur leggermente attenuata, dovrebbe proseguire senza sosta.

Allerta caldo ecco le città interessate

Temperature elevate sull’Italia con il ministero della Salute che ha evidenziato queste città per rischio caldo durante la giornata di dopodomani, venerdì 13 giugno : bollino rosso su: Bolzano, Campobasso, Perugia. Bollino ARANCIONE su: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Torino; bollino GIALLO su: Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Verona, Viterbo. Il livello 3 indica indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolar modo nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il livello 1 di pre-allerta (come riporta il sito del ministero della Salute) indica condizioni meteo che possono precedere il verificarsi di un’ondata di caldo; questo livello non richiede azioni immediate, ma indica la possibilità che nei giorni successivi possano verificarsi condizioni di rischio per la salute.

