Meteo – Allerta gialla per rischio forti temporali della Protezione Civile, attenzione a queste regioni

Oggi impulso instabile con rischio temporali al Nordest e parte del centro

Ansa depressionaria in transito sul Mediterraneo settentrionale determina un nuovo peggioramento del tempo. Giornata di domenica al via instabile su Liguria, basso Veneto, Friuli, Liguria di ponente e localmente su alta Toscana, Emilia-Romagna e nord dell’Umbria con rischio acquazzoni e locali temporali. Asciutto sul resto d’Italia, ma con nubi di passaggio sui settori tirrenici. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali attesi su Marche, Abruzzo, Umbria, tra bassa Toscana e medio-alto Lazio ed in maniera più localizzata sulle regioni di Nordest. Stabile sul resto del Paese con ampie schiarite, peggiora nottetempo sulle coste del medio-basso Adriatico con rischio acquazzoni e temporali.

Attenzione ai forti temporali

Il transito di un impulso instabile accompagnato in quota da masse d’aria più fresche favorirà lo sviluppo di forti temporali in particolare su Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, medio-alto Lazio e Molise. Durante i fenomeni temporaleschi, su tali aree, non si escludono forti colpi di venti, vivaci fulminazioni e grandinate. Attenzione anche a possibili nubifragi con allagamenti e disagi alla circolazione.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale e settori orientali di Toscana e Lazio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati e fenomeni più persistenti sui settori adriatici;

– isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini del Triveneto, su Romagna, resto di Toscana e Lazio, sui settori settentrionali di Campania, Basilicata e su Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna.

Mari: molto mossi il Mar di Sardegna e localmente il Tirreno centrale, in estensione al Canale di Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, domenica 3 agosto 2025:

ORDINARIA CRITICITÁ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Ombrone Gr-Alto, Isole

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

