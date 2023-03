Meteo – Allerta maltempo, scatta il comunicato della Protezione Civile. I dettagli

Condizioni meteo in Italia e situazione barica

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con una blanda fase di maltempo: la situazione sinottica attuale vede un vero e proprio lobo del vortice polare posizionato tra Scandinavia ed Europa orientale. D’altra parte un campo di pressione termico è situato tra atlantico e Groanlandia, raggiungendo valori di pressione fino a 1055 hPa; sull’Italia abbiamo tempo perturbato al centro-nord, grazie ad una flebile circolazione atlantica, tra Mediterraneo centrale e paesi dei Balcani che porta piogge e nevicate specie al nord Italia. Vediamo le previsioni nel dettaglio per oggi.

Oggi maltempo e nevicate in montagna ecco dove

Meteo oggi – Al Nord: Al mattino cieli coperti e deboli precipitazioni sulle regioni di nord-est, nevose oltre gli 800-1000 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con precipitazioni sui medesimi settori. In serata residui fenomeni sul Friuli con neve dagli 800 metri; variabilità asciutta altrove. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori; deboli precipitazioni sulla Toscana settentrionale. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Toscana, Umbria e Lazio con neve in Appennino dai 1300 metri. In serata tempo più asciutto con cieli irregolarmente coperti su tutti i settori, qualche aperture sulle coste Adriatiche. Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni sui versanti Tirrenici e sulla Sardegna, soleggiato su Molise e Puglia. Al pomeriggio piogge tra Campania, Calabria e Isole Maggiori, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sulle regioni Tirreniche, coperto sui restanti settori.

Flusso atlantico in settimana, ecco le zone interessate

Tendenza meteo – La settimana corrente vedrà condizioni meteo instabili sopratutto su Nord-Est, settori tirrenici e Isole Maggiori. Piogge e acquazzoni sparsi interesseranno dunque gran parte dell’Italia mentre qualche fiocco di neve cadrà su Alpi e Appennino mediamente oltre gli 800-1300 metri. Poche variazioni anche nei prossimi giorni quando saranno soprattutto le regioni tirreniche a vedere condizioni meteo instabili. Temperature però che nella seconda parte della settimana tenderanno a salire anche sopra media. Vediamo infine di tracciare una tendenza per la stagione primaverile.

