Meteo – Allerta massima per il caldo in Francia, chiuse scuole e Tour Eiffel: temperature anche oltre +40°C

Prevalente stabilità con caldo opprimente in Italia

La presenza di un vasto e possente campo di Alta pressione di origine africana sul Mediterraneo centro-occidentale e su parte d’Europa sta assicurando condizioni meteo di stabilità prevalente in Italia, con caldo africano intenso e temperature fino a +38°C e localmente anche oltre. Temporali si attivano soprattutto nel pomeriggio sulle aree più settentrionali dello stivale e sulla dorsale appenninica, con occasionali grandinate e fenomeni anche violenti.

Alluvione a Bardonecchia, in Piemonte

I contrasti termici che si generano tra l’aria rovente portata dall’Anticiclone africano e l’infiltrazione di correnti più fresche di stampo atlantico sono responsabili della formazione di piogge e temporali localmente anche violenti e incessanti, capaci addirittura di provocare un’alluvione, come a Bardonecchia ieri, in Piemonte. Temporali intensi continuano a formarsi sull’Italia soprattutto nelle ore pomeridiane e in successiva attenuazione o cessazione entro sera.

Allerta massima per il caldo in Francia

Il caldo non colpisce solo l’Italia e i settori più meridionali europei, ma raggiunge anche la Francia dove sarebbe stata diramata l’allerta rossa a Parigi e in altri 16 dipartimenti a causa dell’ondata di calore in auge, stando a quanto si apprende dal sito “ilmattino.it“. Rare volte un’ondata di questo tipo si è vista quasi contemporaneamente in più Paesi europei: Portogallo, Spagna, Italia, Francia, Turchia, Regno Unito e, domani mercoledì 2 luglio, anche la Germania.

Chiuse scuole e Tour Eiffel

Stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato precedentemente, l’allerta è massima per l’ondata di caldo che sta affliggendo la Francia con temperature che raggiungono localmente i +40°C. Per questo motivo la cima della Tour Eiffel sarebbe stata chiusa al turismo sia oggi che domani mercoledì 2 luglio, e lo stesso destino aspetta 1.350 scuole su 45.000 del Paese.

