METEO – ALLERTA nubifragi e venti forti in ITALIA. Ecco il COMUNICATO della PROTEZIONE CIVILE

Maltempo in progressivo avvicinamento

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Dall’ultima immagine satellitare si denota la presenza di rovesci e temporali in Italia: i fenomeni stanno coinvolgendo l’Appennino settentrionale tra la Liguria e l’Emilia Romagna ed il resto dell’Appennino centro-meridionale fin sulla Sila. Contemporaneamente l’abbassamento dei geopotenziali sta determinando il passaggio di precipitazioni sulla Sardegna. Nelle prossime ore avremo instabilità atmosferica, con acquazzoni e temporali specie sulle alture nel nostro paese. Vediamo dunque come sarà l’esordio del mese di settembre e dell’autunno meteorologico.

Settembre si inaugura con una prima perturbazione

Meteo domani – Con l’esordio dell’autunno meteorologico avremo la prima perturbazione del mese: l’alta pressione domani lascerà spazio al transito di un nuovo cavo d’onda, che porterà un abbassamento dei geopotenziali ed aria relativamente più fresca in quota. Nella giornata del 1 settembre sono attesi (specie nelle ore pomeridiane) temporali e nubifragi sui settori Adriatici, dove localmente potrebbero cadere fino ad oltre 100 mm. Le zone con maggior rischio di fenomeni intensi risultano al momento: le Marche, l’Abruzzo ed il Molise. Al nord avremo ancora instabilità pomeridiana, con fenomeni che potrebbero sconfinare sulle zone di pianura nel corso della serata. Vediamo infine cosa potrebbe accadere nel fine settimana.

Peggioramento del tempo nel fine settimana

Col primo weekend del mese di settembre il maltempo dovrebbe risultare piuttosto marcato in Italia: stando agli ultimi aggiornamenti modellistici, una zona di bassa pressione dovrebbe approfondirsi ad ovest della Gran Bretagna. La sua azione andrebbe a favorire il richiamo di correnti caldo-umide sui versanti occidentali della nostra penisola, innescando forti temporali a partire dai settori Tirrenici. Un’ipotesi che al momento non sembrerebbe così remota e proposta più volte dalle simulazione dei centri di calcolo, ma che ha bisogno di ulteriori conferme per avverarsi. Nel paragrafo finale vediamo l’allerta meteo emanata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile.

Allerta meteo della Protezione Civile, per forti venti e temporali

In vista dello scenario meteorologico atteso, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente comunicato nell’ultimo bollettino di vigilanza:

“Precipitazioni:

– sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Marche, settori centro-orientali di Abruzzo e Molise, Puglia settentrionale e settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto settentrionale, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, resto di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, regioni meridionali peninsulari e resto della Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie su settori alpini, Umbria orientale, Lazio orientale e meridionale, resto di Abruzzo, Molise e Campania, Basilicata settentrionale e restanti settori occidentali, e su settori ionici di Calabria e Sicilia nord-orientale.

Venti: localmente forti orientali sui settori costieri adriatici settentrionali.”

