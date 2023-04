Meteo – Allerta per maltempo: in arrivo piogge, nevicate e acquazzoni. Ecco i dettagli

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati. L’alta pressione retrocede lentamente per l’affondo di una saccatura atlantica che porterà maltempo diffuso in Italia nelle prossime ore. Attese forti nevicate sulle Alpi e piogge anche sulle regioni centrali nel corso delle ore pomeridiane mentre domani avremo qualche fenomeno sulle regioni del meridione. Entriamo nel dettaglio di quanto accadrà da quest’oggi.

Peggioramento meteo in arrivo nella giornata odierna

Tendenza meteo – NCome anticipato con la giornata odierna vivremo un nuovo peggioramento delle condizioni meteo: in questo frangente una saccatura depressionaria si tufferà sul bacino Mediterraneo portando condizioni di maltempo dapprima sulle regioni del nord Italia. La neve secondo le ultime emissioni modellistiche dovrebbe tornare copiosamente sulle Alpi a quote di bassa montagna ma anche in Appennino nelle prossime 48 ore. Atteso anche un calo delle temperature: specie i valori massimi risulteranno di 4/6°C al di sotto delle medie sulle zone di pianura; sull’Appennino le temperature risulteranno anche di 10°C al di sotto delle medie del periodo. Almeno fino alla giornata di domenica tale situazione dovrebbe risultare invariata con anomalie negative più marcate sul meridione peninsulare.

Weekend perturbato alle porte: molte piogge per le regioni Tirreniche

Secondo i modelli matematici dalla giornata di Sabato le piogge risulteranno copiose sui settori Tirrenici, complice il transito di un nuovo minimo di bassa pressione: le precipitazioni al momento dovrebbero essere più intense sulle regioni del meridione. Su quanto atteso in questa fase torneremo più avanti. Vediamo infine l’allerta valida per la giornata odierna

Allerta meteo: ecco il bollettino di Vigilanza valido per oggi

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria orientale, Emilia-Romagna occidentale, Lombardia orientale, sui settori montuosi del Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati moderati;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Lombardia e Triveneto, Toscana, Umbria, Marche, Lazio orientale , con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte meridionale e settentrionale, resto del Nord e del Centro, su Campania, settori tirrenici di Basilicata, Calabria e Sicilia, Puglia meridionale e Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: in calo fino ai 900-1100 m sui settori alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sulle zone orientali.

