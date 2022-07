METEO – Allerta per VENTO e ACQUAZZONI per oggi e domani in ITALIA, i DETTAGLI

Situazione meteo in atto

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo instabili attualmente relegate alle regioni del sud Italia, dove abbiamo acquazzoni e temporali specie su Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Al contrario al centro-nord, grazie alla ventilazione settentrionale i cieli risultano in prevalenza sereni. Nelle prossime ore i fenomeni si sposteranno sempre più verso sud-est per poi allontanarsi definitivamente dalla nostra penisola. Rispetto alla giornata di ieri le temperature sono scese di molto: -5°C su Liguria, Emilia Romagna e nord della Toscana. Fino a -7°C su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise. Valori fino a -8°C/-12°C su Puglia, Basilicata e Calabria. Di seguito vediamo le previsioni meteo per quest’oggi.

Maltempo persistente al meridione

Queste le previsioni meteo per oggi 8 luglio: AL NORD: Al mattino stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in Romagna. Al pomeriggio cieli soleggiati su tutte le regioni settentrionali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutti i settori con la quasi completa assenza di nuvolosità. AL CENTRO: Al mattino addensamenti sulle regioni adriatiche con possibili piogge in Abruzzo, sereno sulle altre regioni. Al pomeriggio ancora possibili piogge in Abruzzo, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge possibili sui rilievi abruzzesi. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e temporali soprattutto tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, fenomeni più sporadici in Campania e sereno o poco nuvoloso sulle Isole maggiori. Al pomeriggio ancora maltempo sulle stesse regioni con qualche pioggia sulla Sicilia orientale. In serata fenomeni in esaurimento e schiarite in arrivo dalla notte. Il weekend proseguirà con tempo stabile anche al sud Italia e tanto sole. Vediamo l’ultima tendenza.

Meteo weekend, ecco cosa aspettarci

Meteo fine settimana – Il secondo weekend del mese di luglio sarà nuovamente stabile, con qualche innocuo addensamento sui rilievi del sud Italia. Il campo di alta pressione si andrà ad espandere raggiungendo la Gran Bretagna. L’Italia in questo frangente si troverà sul bordo orientale dell’anticiclone, favorendo così l’incursioni di correnti più fresche in quota. Tempo dunque stabile ma con temperature moderate fino all’inizio della prossima settimana. Nell’ultimo paragrafo, vediamo dove avremo le maggiori criticità per pioggia e raffiche di vento.

Bollettino di vigilanza della Protezione Civile, i dettagli

Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nel suo ultimo bollettino di vigilanza ha previsto i seguenti fenomeni:

OGGI:

“Precipitazioni: – sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Basilicata, Puglia centro-meridionale e Calabria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; – da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, resto della Puglia, Campania orientale e meridionale, zone interne della Sardegna centro-meridionale e Sicilia settentrionale ed orientale, con quantitativi cumulati deboli.Venti: forti dai quadranti settentrionali su tutte le regioni centro-meridionali, con locali raffiche di burrasca sulle aree interne appenniniche e sulle zone adriatiche e ioniche. ”

DOMANI:

“Precipitazioni: isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria orientale e meridionale e Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, in esaurimento pomeridiano. Venti: forti dai quadranti settentrionali su Molise e tutte le regioni meridionali, con raffiche di burrasca, specie su Puglia e settori ionici; localmente forti settentrionali sulle regioni centrali, in attenuazione pomeridiana.”

