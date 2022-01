METEO – ALLERTA per VENTO, fino a burrasca FORTE in ITALIA. Il comunicato della PROTEZIONE CIVILE

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Il mese di gennaio si conclude con l’arrivo di aria fredda ed una vasta perturbazione nord-atlantica che apporterà condizioni di maltempo specie al centro-sud. Al momento osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di un vasto fronte nuvoloso sulle regioni del nord Italia; al centro, persistono le nubi basse specie sui settori Tirrenici ma anche al sud. Nelle prossime ore vivremo dunque un cambiamento delle condizioni meteo che persisterà anche nella giornata di domani al meridione. Entriamo nel dettaglio!

Peggioramento in arrivo quest’oggi ed ancora fenomeni domani

Entrando nel dettaglio del peggioramento meteo ci attendiamo precipitazioni a partire da questo pomeriggio su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, e Campania. La neve inizierà a posarsi in montagna a quote medie per poi scendere gradualmente nel corso delle ore notturne, con fenomeni che potranno spingersi sull’Appennino centrale fin verso l’alta collina. Domani, martedì 1 febbraio avremo piogge, temporali e neve ancora sulle regioni del Sud Italia. Attesi anche fenomeni intensi tra Calabria e Sicilia dove non si escludono anche temporali. Per quanto riguarda le nevicate, avremo ancora fenomeni fin verso gli 800-900 metri di quota al sud. In questo frangente cosa accadrà al nord Italia?

Venti di caduta: il foehn innescherà un brusco aumento delle temperature, ecco dove

Il passaggio del fronte freddo quest’oggi attiverà intensi venti da nord sulle regioni settentrionali, specialmente su Piemonte, Lombardia e Trentino. Il foehn (o più comunemente chiamato “favonio”) è un vento che si attiva quando quest’ultimo è costretto a superare perpendicolarmente una catena montuosa; in questo frangente perde di umidità, comprimendosi ed arrivando a valle con temperatura molto elevata. Per effetto della compressione adiabatica infatti, può aumentare fino a 10°C ogni 1000 metri di discesa (come accaduto nella giornata di ieri sulla città di Milano). Anche quest’oggi il “foehn” non sarà da meno con picchi fino a 13/15°C sulla provincia di Milano, Monza, Bergamo, Torino, Biella, Cuneo e Piacenza. Vediamo quale intensità potranno raggiungere le raffiche massime.

