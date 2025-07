Meteo – Allerta temporali della Protezione Civile per le prossime ore, ecco le regioni a rischio

Domenica caldo intenso sull’Italia, salvo qualche disturbo al nord

Saccatura in transito sul centro Europa riuscirà ancora ad influenzare le condizioni meteo su parte del nord Italia. Attesa una giornata di domenica con nubi di passaggio specie sui settori alpini e regioni di Nordovest con possibili acquazzoni e temporali sulla Liguria di ponente e tra Valle d’ Aosta, Piemonte nord-occidentale, alta Lombardia e Trentino Alto Adige. Tempo estivo sul resto del Paese con ulteriore aumento termico e picchi sino a +40°C su Puglia, Basilicata e Calabria.

Attenzione ai forti temporali

L’avvicinamento di un nuovo impulso instabile dalla Francia favorirà lo sviluppo di forti temporali nella seconda parte di giornata in particolare su Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Durante i fenomeni temporaleschi, su tali aree, non si escludono forti colpi di venti, vivaci fulminazioni e grandinate. Non si escludono locali temporali intensi anche sul ponente ligure.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per oggi (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):

Precipitazioni: inizialmente isolate, tendenti dal pomeriggio a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e settentrionale, Trentino, Alto Adige e settori alpini del Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento nei valori massimi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con valori localmente elevati su tutte le zone interne di Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, valori fino a molto elevati su Puglia e Sicilia.

Venti: localmente forti meridionali su Sicilia occidentale e settori costieri di Lazio e Toscana.

Mari: localmente molto mosso, il Tirreno meridionale settore Ovest.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata di oggi, Domenica 20 luglio 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

°