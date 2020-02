METEO – Alluvione lampo, fiumi di fango e detriti travolgono strade e abitazioni. Black out e persone bloccate in casa. VIDEO da Giacarta

Si apre in Italia una fase più perturbata

Rispetto a quanto rinvenuto nel corso degli ultimi due mesi invernali, gennaio e febbraio, in particolar modo il primo, nei prossimi giorni si vivrà in Italia una situazione meteorologica nettamente più dinamica con l’ingresso di numerose perturbazioni di origine nordatlantica, con piogge in pianura occasionalmente accompagnate da attività elettrica e neve in montagna, soprattutto sulle Alpi. Il miglioramento generale del tempo di oggi dunque, è solo temporaneo, in attesa della serie di peggioramenti che interesseranno la nostra Penisola nella prima decade di marzo.

Alluvione in Indonesia, tanti i disagi, ma nessuna vittima

Nel mentre le condizioni meteo appaiono piuttosto tranquille sulla nostra Penisola, mettiamo il naso fuori dai nostri confini per vedere cosa succede a livello climatico nel mondo. Spostandoci nel continente asiatico, troviamo forti nubifragi in Indonesia, che hanno causato pesanti alluvioni nella Capitale, Giacarta, con numerosi disagi. Fortunatamente in questa situazione di spiccato maltempo, al momento non si registra ancora nessuna vittima secondo quanto riporta “SkyTG24“.

C’è un precedente risalente neanche a due mesi fa

La situazione di pesante maltempo aveva già interessato la regione neanche un paio di mesi fa, all’inizio di gennaio interessando ancora una volta proprio la Capitale Giacarta, secondo quanto riporta la testata giornalistica “SkyTG24“. In quell’occasione però il bilancio delle vittime fu nettamente peggiore, con decine di morti a causa delle inondazioni provocate dall’alluvione.