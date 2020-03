METEO – ALTALENA TERMICA in ITALIA, al rialzo dei prossimi giorni risponderà un CROLLO delle TEMPERATURE, i dettagli

Si chiude una fase di prevalente instabilità

Con oggi si chiude una prima decade di marzo piuttosto instabile sull’Italia, seppur senza troppi eccessi di pioggia. Questo a causa dei numerosi affondi di matrice nordatlantica sulla nostra Penisola, che talvolta hanno portato qualche nubifragio, senza particolari danni e disagi. Nella fattispecie della giornata odierna, le condizioni meteo sullo stivale risultano prevalentemente stabili, eccezion fatta per qualche pioggia localizzata sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, soprattutto nella prima parte della giornata stessa.

Se ne apre una di stabilità

Si passa da un eccesso all’altro come da un po’ di tempo a questa parte sulla nostra Penisola: a seguito della decade appena trascorsa in prevalenza instabile come scritto in precedenza, nei prossimi giorni un promontorio anticiclonico di matrice africana che già controllava il Mediterraneo occidentale, si espanderà verso oriente inglobando l’Italia. Ciò porterà condizioni di bel tempo generale e un innalzamento sensibile delle temperature diffusamente oltre i +20°C con picchi fino a +25°C in alcune aree meridionali.

Successivo crollo termico entro il termine del weekend

L’Anticiclone stazionerà sull’Italia per almeno 4 o 5 giorni, apportando temperature sopra la media del periodo anche di 6 o 7°C dipendentemente dalle zone di riferimento. Dopodiché entro il finire del weekend, un debole cavo d’onda atlantico dovrebbe affondare sulle regioni settentrionali italiane, determinando l’arrivo del maltempo, ma anche un un nuovo crollo delle temperature anche dell’ordine di 6 o 7°C, dipendentemente dalle zone.