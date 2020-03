METEO: ancora INVERNO in Europa con un affondo artico negli ultimissimi giorni di marzo, colpirà l’Italia?

Profondo vortice depressionario con neve a bassa quota e nubifragi in arrivo

Il nucleo di aria molto fredda giunto sul Mediterraneo interagirà ora con un profondo vortice di bassa pressione in risalita dal Nord Africa portando condizioni meteo instabili o perturbate in Italia. Questo si approfondirà nelle prossime ore proprio sulle nostre regioni meridionali con valori fino a 995 hPa. Previste al momento condizioni meteo instabili o perturbate al Sud Italia dove non si escludono anche temporali e nubifragi specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Maltempo poi in risalita anche sulle regioni del Centro mentre il Nord dovrebbe rimanere in parte più riparato. Possibilità di neve a bassa quota prima al Centro e poi al Nord, a seguire generale rialzo termico.

Nuovo affondo freddo verso l’Europa, la primavera si maschera ancora da inverno

Negli ultimissimi giorni del mese di marzo i principali modelli mostrano ancora condizioni meteo più invernali che primaverili su buona parte dell’Europa. Confermata infatti la formazione di un anticiclone di blocco in pieno oceano atlantico con valori massimi al suolo fino a 1050 hPa. Ancora una volta aria fredda di origine artica di metterebbe in marcia verso l’Europa centrale scorrendo lungo il bordo orientale dell’anticiclone. Peggioramento meteo anche in Italia con freddo e neve protagonisti?

Traiettoria incerta e Italia forse coinvolta nuovamente dall’aria artica

Rispetto ai giorni scorsi sembra che le probabilità di una nuova fase invernale anche per l’Italia siano in aumento. La traiettoria dell’aria fredda risulta infatti decisamente meno occidentale per il modello GFS. Tra Lunedì 30 e Martedì 31 ecco il nucleo freddo diretto sulla Francia con interessamento parziale dell’Italia centro-settentrionale. Piogge abbondanti in questo caso al Centro-Nord con neve anche intensa specie sulle Alpi. La traiettoria dell’affondo è comunque ancora molto incerta e ad esempio il modello UKMO mostra il nucleo verso le Baleari.