METEO – ANTICICLONE KO con PIOGGE e TEMPORALI in arrivo in ITALIA anche nelle PROSSIME ORE, i dettagli

Maltempo in estensione sull’Italia

A seguito delle prime avvisaglie di maltempo che nella serata di ieri hanno coinvolto le aree più settentrionali della nostra Penisola causando comunque disagi e qualche danno, l’instabilità sta andando estendendosi sul resto dei settori del Paese, con piogge e temporali in formazione nel corso di questo pomeriggio sul medio-basso versante adriatico con occasionali grandinate. Instabilità che continua comunque ad interessare alcune aree delle regioni settentrionali, con tempo più stabile altrove.

Afflusso di correnti più fresche determina un calo delle temperature

Tale situazione meteorologica riscontrabile e verificabile anche dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, è sostanzialmente dovuta alla progressione di una saccatura depressionaria di origine atlantica che, oltre al maltempo, ha portato anche un calo generale delle temperature, più sensibile ovviamente nelle aree coinvolte dalle piogge e dai temporali. Va comunque specificato che nelle aree rimaste all’asciutto, malgrado il calo termico, il clima resta pienamente estivo.

Prossime ore ancora maltempo

L’afflusso di correnti più instabili e più fresche di natura atlantica continueranno ad assicurare condizioni di maltempo anche nelle prossime ore sulla nostra Penisola: più precisamente, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, mentre le condizioni meteo tenderanno a migliorare sul medio-basso versante adriatico (in un contesto che rimarrà comunque perturbato con possibili isolati rovesci), piogge e possibili temporali riguarderanno altre zone dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo sull’alto versante tirrenico e nord Italia

Un fronte perturbato sta attraversando il nord da ovest verso est, interessando in maniera sparsa il Piemonte in queste ore e finendo per colpire il nordest entro fine serata, con fenomeni anche localmente intensi. Non solo, piogge e possibili temporali interesseranno anche l’alto versante tirrenico e in particolare la Liguria centro-orientale e l’alta Toscana. I fenomeni saranno comunque associati a un calo delle temperature, con le condizioni climatiche che saranno comunque gradevoli anche altrove.

