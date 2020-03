METEO – ANTICICLONE KO, torna il FREDDO ARTICO con la NEVE fino in PIANURA, ecco quando

Maltempo localizzato sulle regioni meridionali

Nella giornata odierna il maltempo imperversa soprattutto sulle regioni meridionali, dove le piogge colpiscono in maniera localizzata in special modo i settori jonici. I fenomeni sono comunque di debole o al più moderata intensità, in grado di apportare accumuli al suolo davvero blandi. Nelle prossime ore attese piogge locali (e già in atto) sul versante tirrenico siciliano e sul Lazio centro-meridionale, in un contesto termico piuttosto primaverile.

Meglio sulle regioni centro-settentrionali

Se non per qualche locale eccezione come scritto in precedenza sul Lazio centro-meridionale, le condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia sono nettamente migliori: al nord a maggior ragione, con qualche schiarita tutt’ora in atto ed ampi sprazzi di cielo sereno. Al centro invece, nonostante l’assenza prevalente di fenomeni i cieli si mostrano comunque piuttosto nuvolosi grazie agli effetti del flusso atlantico sulle aree più meridionali.

Dopo il freddo artico continentale appena passato, arriva una nuova saccatura artica

Dopo che il freddo di origine artico continentale e di diretta provenienza russa ha interessato la nostra Penisola nell’arco dei passati giorni, riportando la neve fino in pianura e sulle coste sul medio-basso versante adriatico dopo oltre un anno che non accadeva, ora dai principali centri di calcolo va delineandosi una nuova ipotesi fredda dai connotati pienamente invernali per la prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.