METEO: anticiclone e smog alle stelle in ITALIA ma ecco quando potrebbe tornare il maltempo

Situazione statica con l’anticiclone che non molla la presa

Anche per l’inizio di questa nuova settimana troviamo l’anticiclone disteso dalla Penisola Iberica ai Balcani passando per il Mediterraneo centrale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Condizioni meteo stabili seguitano dunque ad interessare l’Italia dove le piogge non cadono in modo sostanzioso ormai da diverse settimane specie al Centro-Nord. Unico disturbo è la presenza di una goccia fredda in quota tra Tunisia e Libia che influenza anche le nostre regioni meridionali portando qualche isolata pioggia su Puglia, Calabria e Sicilia. Le condizioni meteo statiche da molti giorni continuano inoltre a portare un aumento degli inquinanti con i livelli di smog che superano ormai i valori consentiti in quasi tutte le grandi città. Dagli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo si intravede però una svolta.

Evoluzione meteo per i prossimi giorni in Italia, ecco dove potrebbe piovere

Da oggi e almeno fino alla giornata di Giovedì 16 gennaio ci aspettano in Italia condizioni meteo dominate dall’anticiclone. Il fronte polare si sta leggermente abbassando verso l’Europa occidentale ma tra Mediterraneo ed Europa orientale seguiterà a dominare un campo di alta pressione con valori al suolo fino a 1030 hPa. Sarà ancora presente sul Mediterraneo orientale una piccola goccia fredda che porterà un po’ di instabilità. Tempo stabile con sole prevalente sull’Italia ma si faranno ancore vedere le nebbie sulla Pianura Padana che localmente potrebbero risultare anche fitte e persistenti. Nuvolosità bassa in aumento anche sulla Liguria dove non si esclude qualche pioviggine soprattutto sui settori centro-orientali della regione. Saranno queste le uniche piogge per gran parte della settimana.

Fase di maltempo con piogge, neve e temperature in calo nel weekend?

L’ultimo aggiornamento del modello GFS conferma la possibilità di un peggioramento meteo entro il prossimo weekend. La corrente a getto potrebbe infatti farsi più ondulata permettendo ad una saccatura depressionaria di raggiungere il Mediterraneo. Già nella giornata di Venerdì 17 gennaio le condizioni meteo potrebbero peggiorare al Nord Italia con piogge in arrivo e neve in montagna. Peggioramento che poi nella giornata di Sabato dovrebbe estendersi alle regioni centro-meridionali con piogge e temporali localmente anche intensi. Previsto anche un calo delle temperature con la neve che potrebbe fare la sua comparsa sia sulle Alpi che lungo l’Appennino anche sotto i 1000 metri.