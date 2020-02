METEO – ANTICICLONE SUPERSTAR in ITALIA, arriva il picco: TEMPERATURE FOLLI! I dettagli

Cronaca di un inverno anonimo

L’inverno 2019/2020 sarà sicuramente ricordato come uno dei più anonimi inverni degli ultimi anni, se non il più anonimo tra tutti. L’anomalia di questo inverno alla fine non sta neanche nel fatto che è mancato il freddo sulla nostra Penisola, che è una tendenza che sempre più frequentemente si sta ripetendo negli ultimi anni in Italia, ma il fatto che il vero freddo è mancato in tutto il continente europeo, dove a predominare sono state le correnti occidentali di matrice oceanica.

Anticiclone spesso radicato sul Mediterraneo centro-occidentale

In un quadro simile l’Anticiclone si è esteso spesso sul Mediterraneo centro-occidentale e sulla nostra Penisola, soprattutto nel mese di gennaio, portando una fase di prolungato bel tempo pressoché ovunque, con il fenomeno dell’inversione termica che ha reso i dati delle anomalie di temperature in Italia decisamente meno impietosi. In questo febbraio c’è stata invece l’alternanza di fasi perturbate comunque decisamente rapide.

Anticiclone sub-tropicale in Italia negli ultimi giorni

Così come spesso è accaduto dunque nel corso di questo inverno, l’Italia si ritrova nuovamente avvolta da una vasta coltre anticiclonica questa volta di matrice sub-tropicale: si tratta della prima volta nel 2020 che questa matrice d’aria si riaffaccia sul Mediterraneo. Una componente di caldo più continentale, unitamente a un maggior irraggiamento solare tipico del mese di febbraio, porta inevitabilmente alle stelle i valori termici, soprattutto in un inverno in cui il freddo è stato fin ora completamente assente.