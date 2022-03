METEO APRILE – Esordio dai connotati INVERNALI, grazie alla PERTURBAZIONE artica in ITALIA

Maltempo in Italia, ecco la situazione attuale

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Peggioramento meteo in atto in Italia con precipitazioni diffuse e molte nubi su tutto il nostro territorio. Al momento la situazione barica vede un lobo del Vortice Polare esteso dalla Scandinavia fin verso la Gran Bretagna che sta alimentando un minimo di bassa pressione posizionato a ridosso del Bacino Mediterraneo. Nelle prossime ore le regioni Tirreniche saranno investite da piogge battenti ed accumuli anche piuttosto ingenti.

Piogge anche abbondanti sulle regioni Tirreniche

Focus meteo – Il maltempo sta dominando sull’Italia: come è possibile osservare dall’ultima animazione radar sta piovendo in maniera consistente sul Lazio, Abruzzo, Campania e settori Tirrenici meridionali. Lo scambio meridiani permetterà la presenza di un minimo di bassa pressione che insisterà sui settori occidentali della nostra penisola, apportando piogge abbondanti, con accumuli stimati tra i 50 ed i 100 millimetri. L’area di bassa pressione si farà sempre più persistente e si centrerà sul golfo Ligure richiamando aria più fredda di matrice artica sull’italia. Questa sarà complice del calo delle temperature e del ritorno delle nevicate in Italia.

Maltempo invernale nel weekend?

Meteo fine settimana – L’inverno farà ritorno in Italia con molte precipitazioni nevose: dapprima quest’oggi sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale, con precipitazioni dai 1400-1700 metri nel corso della giornata odierna. Da giovedì è è atteso un primo calo delle temperature, con nevicate che si attesteranno anche sull’Appennino centrale tra sera e notte dai 1800-1600 metri. Clima invernale a seguire con anomalie termiche che nel weekend potrebbero risultare piuttosto importanti. Tra sabato e domenica atteso un brusco calo dello zero termico specialmente sulle regioni centrali: qui la neve potrà far comparsa anche a quote collinari.

