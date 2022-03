METEO APRILE – Primavera ANOMALA in vista con ancora SICCITA’ senza alcuno sblocco. La TENDENZA per l’ITALIA

Buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano! L’Italia è contesa tra l’alta pressione al nord e residue correnti instabili di matrice continentale che continuano ad insistere sulle regioni del centro-sud: queste apporteranno instabilità con piogge e nevicate sui rilievi. La sinottica europea vede un vasto anticiclone posizionato tra Scandinavia e paesi Baltici con massimi di pressione fino a 1040 hPa. Ad ovest della Gran Bretagna incombe una depressione atlantica con un minimo di 980 hPa. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna, nel prossimo paragrafo.

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni, isolate nevicate sulle Alpi occidentali oltre i 700-800 metri. Al pomeriggio instabilità sulle Alpi, con nevicate a quote di bassa montagna. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni ed addensamenti su Alpi e Prealpi.Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi tra Lazio e Abruzzo, neve sui rilievi oltre i 900-1000 metri. In serata residue precipitazioni sul Lazio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove.Piogge sparse al mattino su tutti i settori, con fenomeni localmente più intensi sulla Sardegna, più asciutto tra Molise e Campania. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi e neve sui rilievi a quote di bassa montagna. In serata residui fenomeni sulle coste tirreniche, variabilità asciutta altrove. Vediamo a seguire la tendenza meteo per la prossima settimana.