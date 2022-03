METEO APRILE – Siccità prolungata per la stagione PRIMAVERILE, le ultime novità per il prossimo MESE

Tendenza meteo – La penultima settimana di marzo vedrà un netto miglioramento delle condizioni meteo anche al sud Italia: questo grazie al progressivo allontanamento delle correnti continentali che lasceranno spazio al campo d’alta pressione. Questo, secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, dovrebbe dominare sul continente europeo fino al prossimo fine settimana . Marzo dunque dovrebbe concludersi con un’importante siccità e temperature generalmente in media o appena al di sotto di essa. Vediamo a seguire come proseguirà la stagione primaverile.

Per questo pomeriggio sono attesi fenomeni convettivi sulle regioni del sudattesa instabilità su; sui settori peninsulari la neve potrà posarsi daidi quota, mentre su Sardegna e Sicilia avremo precipitazionidai; al centro-nord le condizionirisulteranno stazionarie con cieli in prevalenza sereni. La settimana risulterà pienamente stabile anche se verso il weekend potrebbero cambiare le carte in tavola.

Aprile mite e secco?

Meteo – Aprile secondo le stime dei modelli matematici potrebbe risultare secco e con temperature al di sopra delle medie stagionali. Fatta eccezione per il centro europeo, il mese dovrebbe risultare complessivamente mite e secco. Nessuno sblocco previsto al momento dunque per la primavera che continua nel suo trend anomalo di assenza di piogge in Italia, che potrebbe inficiare negativamente in vista della stagione estiva. Per avere maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.