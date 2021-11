METEO – Arriva l’affondo ARTICO con MALTEMPO e NEVE a bassa quota, le PREVISIONI

Vortice depressionario in azione in Italia, ecco dove

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La stagione invernale si è aperta con qualche giorno d’anticipo con maltempo e precipitazioni sparse sull’Italia. Al momento le precipitazioni sono attese sulle regioni del centro-sud mentre le regioni del nord (dopo le precipitazioni di ieri stanno vivendo una breve tregua dalle piogge). Nelle prossime ore l’aria artica farà irruzione sull’Italia permettendo un calo diffuso delle temperature.

Prime nevicate a bassissima quota sulle regioni del nord-ovest

Nella giornata di ieri la neve è caduta al nord-ovest a quote piuttosto basse, fino a raggiungere le principali autostrade di collegamento tra Liguria e Piemonte. le precipitazioni hanno imbiancato Cabella Ligure (provincia di Alessandria) intorno ai 500 metri. Accumuli nevosi tra Langhe, Cuneese, Astigiano e Novarese fino a 300 metri grazie alla formazione di un cuscinetto freddo al suolo; qualche centimetro in bassa collina, fino ad oltrepassare i 10-20 centimetri a quote di bassa montagna. Neve anche nell’Imperiese a Verdeggia con oltre 10 centimetri caduti al di sopra dei 600 metri di quota. Nel fine settimana sarà il turno delle regioni del centro con neve in arrivo in Appennino.

Calo della quota neve atteso tra oggi e domani, ecco dove e i dettagli

Come già detto, nel fine settimana è previsto l’arrivo di un contributo d’aria artica che determinerà il ritorno dell’inverno grazie ad un ulteriore calo termico. I principali modelli matematici confermano l’elevazione di un vasto e robusto anticiclone che si andrà ad elevare fino a raggiungere le latitudini più settentrionali dell’oceano atlantico. Le nevicate andranno ad interessare le quote alto-collinari sulle Alpi e quelle di media-bassa montagna in Appennino. I fenomeni potranno spingersi fino a 500-700 metri sul Trentino e sui 1100 metri tra Lazio e Abruzzo. Prossima settimana con ipotesi di ulteriore freddo in arrivo.

