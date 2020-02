METEO – arriva il FRONTE POLARE, atteso un CROLLO TERMICO e la FINE del CALDO

FASE STABILE E CALDA SULL’ITALIA, FINO A 20°C

Fine settimana dal sapore primaverile sull’Italia, seppur con cieli disturbati dal transito di qualche velatura; la presenza di un esteso campo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, difatti, sta favorendo il rinnovo di condizioni meteo stabili e decisamente anomale per il periodo su tutte le Regioni. Prosegue, infatti, la mancanza di freddo e pioggia, mentre le temperature si mantengono su valori di inizio Primavera; nella giornata odierna, ma ancor di più in quella di domani, i valori diurni potranno raggiungere ed in alcuni casi superare i +20°C. Tra le Regioni maggiormente penalizzate dall’incremento termico ci sono ancora una volta quelle del versante Adriatico e le due Isole Maggiori, ma farà caldo “fuori stagione” anche sulla Pianura Padana centro-occidentale e zone interne tirreniche.

FRONTE POLARE DECISO A PORTARE CONDIZIONI METEO INVERNALI!

Fase stabile e con temperature primaverili che si rinnoverà fino alla giornata di Mercoledì, quando è atteso il transito di un fronte polare; il riassorbimento momentaneo verso Ovest del campo anticiclonico, favorirà la discesa di un impulso instabile accompagnato da masse d’aria decisamente più fredde di quelle attuali. Temperature attese in crollo su tutta la Penisola e le due Isole Maggiori, in particolare dalla sera di Mercoledì, quando la neve scenderà gradualmente di quota portandosi fin sotto i 1000 metri.

GIOVEDÌ GIORNATA PIÙ FREDDA, MINIME VICINE LO ZERO

Il fronte polare scivolerà rapidamente verso Levante tra la notte di Mercoledì e le prime ore di Giovedì, lasciando spazio a condizioni meteo via via più stabili. L’aria fredda si estenderà a tutte le Regioni, favorendo un deciso crollo termico, anche superiore ai 10°C. Temperature minime attese per le prime ore della giornata di Giovedì vicine lo zero sulla Pianura Padana, con deboli gelate che potrebbero interessare anche le valli del Centro. Il cambio circolatorio si farà sentire in particolare modo sui settori adriatici e di montagna, dove su quest’ultimi le temperature potrebbero scendere anche di 15°C rispetto i valori attuali.