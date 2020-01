METEO: ci aspetta un weekend perturbato in ITALIA ma a seguire l’anticiclone potrebbe tornare a dominare

Perturbazione del weekend con piogge, temporali, neve e vento

Ultimo giorno della settimana in compagnia dell’anticiclone ma ancora per poche ore. Un peggioramento meteo è infatti ormai prossimo all’Italia con un’ondulazione della corrente a getto che permetterà ad una saccatura depressionaria di raggiungere il Mediterraneo. Nella notte tra oggi e domani le condizioni meteo dovrebbero peggiorare al Nord Italia con piogge in arrivo e neve in montagna anche a quote medio-basse. Peggioramento che poi nella giornata di Sabato si estenderà alle regioni centro-meridionali con piogge e temporali localmente anche intensi soprattutto sui versanti tirrenici. Temperature in calo fino a portarsi di qualche grado al di sotto delle medie con la neve che dovrebbe fare la sua comparsa fin sotto i 1000 metri su Alpi e Appennino.

Fiocchi di neve anche a quote medio basse e temperature sotto media

Principali modelli che si sono venuti incontro per quanto riguarda l’entità del peggioramento meteo anche se il modello ECMWF rimane ancora un po’ meno incisivo in termini di freddo. Tra Sabato e Domenica le temperature si porteranno di qualche grado sotto la media su buona parte dello Stivale. Anomalie negative anche di 4 gradi sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna. La neve dovrebbe fare la sua comparsa soprattutto sulle Alpi occidentali e sull’Appennino centro-settentrionale. I fiocchi potrebbero spingersi fin sotto i 500-700 metri sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale mentre su quello centrale la quota neve dovrebbe attestarsi intorno ai 1000 metri ma con discrete possibilità di fiocchi anche più in basso. Ovviamente questi dettagli andranno rivisti tra qualche giorno in quanto la previsione è ancora suscettibile di cambiamenti anche importanti ma l’inverno avrà senz’altro qualcosa da dire.

Torna l’anticiclone sul lungo periodo? Ecco gli ultimi aggiornamenti dei modelli

All’inizio della prossima settimana i principali modelli mostrano lo sprofondamento verso Penisola Iberica e nord Africa di una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota. Ancora una volta un vasto anticiclone tenderà ad espandersi su buona parte del’Europa con valori massimi al suolo fino a 1040 hPa. Anche l’Italia dovrebbe tornare sotto il domino dell’anticiclone per buona parte della prossima settimana con condizioni meteo che torneranno rapidamente stabili. Netto cambio per il modello GFS rispetto alla giornata di ieri quando per il prossimo weekend veniva mostrato uno sbilanciamento del vortice polare verso la Scandinavia con un generale raffreddamento dell’Europa centro-orientale. Oggi sembra invece che la corrente a getto possa ritornare tesa con un vortice polare ancora molto compatto e dunque un inverno ancora assente.