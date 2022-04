METEO – ATTACCO di MALTEMPO in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile diffonde l’ALLERTA: ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

Alta pressione di matrice africana in arretramento sullo stivale a causa dell’avvicinamento di un nucleo freddo di origine artica verso il Mediterraneo centrale (richiamato da una perturbazione afro-mediterranea sui settori nordafricani), i cui primi effetti si sono evidenziati nel corso di questo pomeriggio al settentrione, dove il maltempo (sparso) è stato accompagnato da un brusco calo delle temperature. Isolati acquazzoni e occasionali temporali si sono sviluppati anche nelle zone interne del Lazio, con calo termico associato. Il clima è comunque rimasto e rimane tutt’ora primaverile su gran parte del centro-sud.

Domani maltempo al sud

Il fronte instabile nella giornata di domani domenica 17 aprile si sposterà verso meridione, con piogge e rovesci che colpiranno Campania, Basilicata e Puglia jonica con fenomeni isolati o al più sparsi e con intensità debole o moderata e in esaurimento verso sera. Il nucleo di maltempo principale colpirà Sicilia e Calabria dal pomeriggio con fenomeni localmente anche intensi e accompagnati da attività elettrica. Le temperature appariranno in calo a quel punto anche al centro-sud. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul resto del meridione e su zone interne di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile diminuzione su tutte le regioni, localmente marcata nei valori massimi sulle regioni centrali. Venti: forti a prevalente componente nord-orientale con raffiche di burrasca sui settori costieri di Veneto e Friuli Venezia Giulia, su Emilia-Romagna, Liguria e su tutte le regioni del Centro-Sud in attenuazione dalla tarda serata a partire dai settori settentrionali. Mari: molto mossi tutti i bacini, tendenti ad agitati i settori occidentali del Tirreno e lo Ionio meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

