METEO – ATTENZIONE al CAPOVOLGIMENTO in arrivo, GOCCIA FREDDA punta l’ITALIA con forte MALTEMPO e GRANDINATE? I dettagli

Prosegue la fase instabile al nord-ovest

Nella giornata odierna, ma anche in quella di domani lunedì 21 ottobre proseguirà ancora imperterrita la fase di maltempo incessante sulle regioni nordoccidentali, dove le piogge sono ormai protagoniste di svariati giorni consecutivi. In particolare i fenomeni in questi due giorni potrebbero risultare molto intensi su alcuni settori della Liguria e del confine alto tra Piemonte e Lombardia. Soprattutto nella giornata di domani, le aree comprese tra il verbano e il varesotto avranno a che fare probabilmente con accumuli localmente anche piuttosto elevati.

Prosegue invece la fase di bel tempo al centro-sud

Le condizioni meteo si presentano molto statiche in questi giorni sul territorio italiano, con il maltempo che continua a colpire sempre le stesse zone e il bel tempo che continua a interessare le medesime. Continua ancora la fase di stabilità sulle regioni centro-meridionali dunque, con le temperature in lento ma progressivo aumento nel corso dei prossimi giorni. Andiamo a vedere quando e quanto misurerà il picco del caldo.

Picco del caldo tra martedì e mercoledì

Nell’Italia peninsulare, a differenza della Sardegna dove l’apice del caldo è previsto per oggi con picchi termici prettamente estivi intorno ai +32°C, le giornate più calde si misureranno tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre, quando la colonnina di mercurio tornerà a toccare diffusamente i +26/+27°C con punte fino a +28°C nelle vallate interne notoriamente più calde. Condizioni tempo dunque più tardo primaverili che tipiche del periodo ottobrino. Ma attenzione, perché le cose potrebbero cambiare nel corso della prossima settimana.