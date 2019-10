METEO – ATTENZIONE al CAPOVOLGIMENTO METEO: GRANDINATE e forti TEMPORALI in arrivo per la terza decade? Vediamo GFS

Ultimi giorni di Ottobrata

Quelli in cui stiamo andando incontro sono gli ultimi giorni di ottobrata sul nostro Paese in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre, con temperature spesso anche sopra la media del periodo e cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Qualche annuvolamento in più è possibile in giornata al nord e sui settori tirrenici centro-settentrionali, tuttavia nonostante possa promettere pioggia, il tempo rimarrà pressoché asciutto su tutta Italia.

Domani prime piogge sulla Liguria

Quanto succederà nella giornata odierna, con la nuvolosità in progressivo aumento che interessa soprattutto i settori tirrenici centro-settentrionali, sarà solamente un avvertimento di una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia che si manifesterà già da domani lunedì 14 ottobre attraverso i primi rovesci di debole intensità possibili a partire dalla serata su alcuni settori liguri. Gli accumuli al suolo si mostreranno tuttavia esigui, se non del tutto assenti.

Saccatura in affondo sul nostro Paese, torna la neve sulle Alpi

A partire dalla giornata di martedì 15 ottobre una saccatura di origine nordatlantica punterà l’Italia dopo aver interessato in queste ore e nelle prossime la Francia. Affonderà sulle regioni nord-occidentali, favorendo lo sviluppo di instabilità a tratti anche intensa soprattutto sui settori tirrenici centro-settentrionali. In un primo momento e nella giornata in esame prima citata, il maltempo interesserà solamente il centro-nord, con il ritorno della neve sulle Alpi a quote però abbastanza alte, intorno ai 2600 metri.