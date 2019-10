METEO – ATTENZIONE, è arrivata la peggior TEMPESTA degli ultimi 60 anni: BLACK-OUT e ALLUVIONI, ci sono morti, dispersi e molti feriti. Soccorsi in azione, ecco il video di quanto è accaduto in Giappone

Eventi estremi nel mondo

In un momento di stallo meteorologico come quello che sta attraversando l’Italia nel corso degli ultimi giorni, con oggettivamente poco da commentare a parte le condizioni di relativa stabilità che stanno interessando la totalità del territorio nazionale, mettiamo il naso fuori dai nostri confini, interessandoci degli eventi estremi tutt’ora in atto nel mondo. Tra gli eventi di maggior spicco, troviamo sicuramente il Tifone Hagibis che ha fatto landfall e sta interessando il Giappone con condizioni di estrema instabilità.

La tempesta ha fatto landfall come tifone di categoria 1

La tempesta in questione, Hagibis, ha fatto landfall in Giappone come tifone di categoria 1, con venti medi intorno ai 120km/h e raffiche che spirano fino a 150km/h. Il termine landfall deriva dall’inglese e letteralmente è tradotto come “toccare terra” e si utilizza in genere quando il minimo di bassa pressione di un ciclone qualsiasi passa sopra la terra emersa. In genere quando questo accade la tempesta perde velocemente potenza e ciò si è parzialmente verificato in Giappone, con Hagibis che è passato da venti medi di 140km/h a, come detto in precedenza, 120km/h.

Numerose alluvioni e black-out, ordinata evacuazione per 7 milioni di persone

Con l’arrivo del Tifone Hagibis in Giappone si sono immediatamente verificati venti burrascosi accompagnati da pesanti nubifragi in grado di scaricare al suolo una quantità spropositata di pioggia soprattutto in rapporto al tempo con il quale tutto ciò si è verificato. Queste condizioni di maltempo estremo hanno provocato fortissimi disagi (e purtroppo come vedremo anche dei morti) e hanno indotto gli enti competenti ad ordinare l’evacuazione di un’area che conta circa 7 milioni di persone.