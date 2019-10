METEO: ATTENZIONE, l’ITALIA piomberà nuovamente nella MORSA del MALTEMPO ATLANTICO, vediamo quando

Miglioramento generale del tempo dal pomeriggio odierno

La giornata odierna si è divisa esattamente a metà su alcune zone italiane, con il maltempo che ha interessato nella nottata l’estremo settentrione italiano e nel corso della mattinata alcuni settori tirrenici del sud Italia. In qualsiasi area interessata da maltempo è comunque migliorato nel corso del pomeriggio, con ampie schiarite ovunque e cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature sono risultate in leggera ripresa dopo l’ondata di instabilità che ha coinvolto il nostro Paese nella giornata di ieri.

Domani qualche rovescio in Puglia e Liguria

Il flusso atlantico scorre basso sull’Europa centro-occidentale, tanto che alcuni Paesi sono investiti da frequenti perturbazioni. La Francia è ormai da giorni che è interessata da ondate di maltempo con piogge e temporali e cali repentini delle temperature. L’Italia invece è suddivisa a metà tra l’Alta pressione (distesa lungo i paralleli a causa di una forte depressione extratropicale presente nel tratto di Oceano compreso tra le Isole Britanniche e l’Islanda) e il flusso atlantico. Lo scorrimento di una componente d’aria più umida ad alte quote genererà qualche rovescio sulla Liguria e sulla Puglia meridionale nella giornata di domani giovedì 17 ottobre.

Flusso umido basso in settimana

La settimana proseguirà all’insegna di un flusso atlantico veramente basso sull’Europa, con le perturbazioni che però non riescono ad affondare in modo deciso nel Mediterraneo, in quanto non c’è una componente di spinta ad ovest in grado di favorirne la discesa. In Atlantico infatti, come abbiamo scritto in precedenza, è presente una depressione extratropicale che sbarrerà la strada all’Alta pressione azzorriana di risalire in Oceano e di favorire gli scambi meridiani in Europa.