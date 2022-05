METEO – ATTENZIONE nel WEEKEND, ITALIA SPACCATA tra il MALTEMPO e CALDO ESTIVO con picchi anche oltre +30°C

Bel tempo quasi ovunque sull’Italia

Vanno in queste ore esaurendosi anche gli ultimi fenomeni originatisi nel corso di questo pomeriggio sull’arco alpino e dovuti ad una lieve infiltrazione di correnti umide provenienti dai quadranti settentrionali. Le condizioni meteo infatti torneranno generalmente stabili in serata con schiarite anche nelle aree coinvolte dall’instabilità pomeridiana. Il tutto si inserisce peraltro all’interno di un contesto termico prettamente primaverile.

Domani qualche disturbo in più sulle Alpi

Dal punto di vista sinottico nella giornata di domani venerdì 13 maggio troveremo un lieve abbassamento del flusso atlantico verso la nostra Penisola, che determinerà un peggioramento delle condizioni meteo con il maltempo che tuttavia esploderà sempre nelle ore pomeridiane. A differenza di quanto avvenuto oggi tuttavia, piogge e temporali, in maniera certamente più localizzata, potranno resistere fino a serata inoltrata su alcune aree del Paese (scopri quali).

Weekend, Italia spaccata a metà tra qualche disturbo di maltempo e il caldo estivo

Nel prossimo fine settimana le condizioni meteo sulla nostra Penisola si presenteranno praticamente spezzate a metà tra la stabilità che si registrerà sulle regioni centro-meridionali ad opera di un robusto campo di Alta pressione di origine afroazzorriana e qualche disturbo di maltempo che interesserà principalmente le aree montuose del nord Italia compreso l’Appennino Tosco-Emiliano nella giornata di domenica 15 maggio, stando ai principali centri di calcolo. Temperature inoltre risulteranno in aumento al centro-sud, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Picchi anche oltre i +30°C al sud e Sardegna

E’ soprattutto la giornata di domenica 15 maggio che risulterà la più calda sulle regioni centro-meridionali. Nel pomeriggio infatti sarebbero previste stando a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo, temperature anche oltre i +30°C tra il materano e le zone interne della Puglia, ma anche nelle zone interne delle Isole Maggiori: in Sardegna in particolare non escludono picchi locali fino a +32°C. Clima che risulterà comunque tardo primaverile altrove.

